김지연이 포즈를 취하고 있다. / 사진=디즈니+·채널A

그룹 우주소녀 멤버이자 배우 김지연이 톱스타 캐릭터 연기를 위해 소화했다.22일 오후 2시 디즈니+·채널 A 드라마 '너에게 다이브' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 연출을 맡은 소재현 감독을 비롯해 배우 김지연, 박서함, 장세혁, 문승유가 참석했다.'너에게 다이브'는 오래된 캠코더를 통해 과거로 돌아갈 수 있다는 사실을 알게 된 쌍둥이 남매 윤하나(김지연 분)와 윤하루(장세혁 분)가 정우재(박서함 분)를 되살리기 위해 시간을 거슬러 뛰어드는 첫사랑 구출 로맨스 드라마다.김지연은 극 중 대한민국이 사랑하는 톱 여배우로 분했다. 그는 "작품에서 이렇게 밝게 웃는 역할은 처음"이라며 "하나에게 영향을 받아서 성격도 밝고 장난기가 많아졌다"고 밝혔다.이어 김지연은 "톱배우 설정이다 보니 예쁜 장면이 많아서 좋았다"면서 "남자 옷부터 거의 100벌 이상을 입은 것 같다. 대학교 시절은 다른 느낌을 주면서 재밌었다"고 촬영 비하인드를 전했다.한편 작품은 오는 26일 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr