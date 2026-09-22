사진 = 이도현 인스타그램

사진 = 이도현 인스타그램

배우 이도현이 비행 중 촬영한 자연스러운 모습을 공개했다.이도현은 최근 자신의 인스타그램에 "🛫"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이도현은 밝은 실내에서 휴대전화를 든 채 거울을 바라보며 셀카를 촬영하고 있다. 하늘색 바탕에 화이트와 블루 스트라이프가 들어간 상의를 입고 있으며 깔끔하게 정돈된 짧은 검은 머리와 살짝 미소 짓는 표정이 편안한 인상을 더한다. 휴대전화가 얼굴 가까이 자리한 구도에서도 또렷한 눈매와 자연스러운 표정이 그대로 담겼다.이어진 사진에서 이도현은 같은 옷차림으로 좌석에 기대 얼굴을 가까이 촬영했다. 얼굴 옆에서 강한 빛이 들어오며 렌즈 플레어가 생겼고, 이도현은 입술을 살짝 다문 채 카메라를 바라보고 있다. 어두운 주변과 밝은 빛이 대비되면서 얼굴과 스트라이프 상의가 화면을 가득 채운다.이를 본 팬들은 " 세상은 멋짐을 이도현이라 쓴다", "늘 응원합니다", "정말 잘생겼어요", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "눈이 초롱초롱 빛난다" 등의 댓글을 달았다.한편 1995년생인 이도현은 31세이며 명품 브랜드 행사에 참석하기 위해 밀라노로 떠났다. 또 이도현은 영화 '남벌'에 출연해 새로운 모습을 선보일 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr