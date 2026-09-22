사진 = 신성록 인스타그램

배우 신성록이 선명한 레드 스타일링으로 근황을 공개했다.신성록은 최근 자신의 인스타그램에 "♥️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신성록은 커다란 거울 앞에 서서 휴대전화를 들고 셀카를 촬영하고 있다. 선명한 빨간색 반소매 티셔츠에 블랙 팬츠를 매치했으며 허리에는 메탈 장식이 촘촘하게 들어간 블랙 벨트를 착용해 강한 포인트를 더했다. 목에는 길이가 다른 실버 컬러 목걸이를 겹쳐 착용하고 손가락의 반지와 손목의 팔찌까지 더했으며 자연스럽게 내려온 검은 머리와 정면을 바라보는 표정이 함께 담겼다.이를 본 팬들은 "최고에요", "늘 응원합니다", "멋있군 그래", "화이팅", "넘 조아", "너무 너무 너무 멋있잖아요" 등의 댓글을 달았다.한편 1982년생으로 44세인 신성록은 키가 187cm로 알려져 있으며 드라마 '별에서 온 그대' '황후의 품격' '지옥에서 온 판사' 등에서 열연했다. 신성록은 영화와 연극, 뮤지컬 등에서 활약 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr