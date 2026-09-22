방송인 유재석이 고열 증세로 인해 '틈만나면,' 녹화를 취소했다. / 사진=텐아시아DB

방송인 유재석이 감기 몸살 증세로 예정된 녹화를 당일 취소했다. 유재석이 건강 문제로 녹화를 미룬 것은 이례적인 일인 만큼, 걱정 어린 반응과 함께 그의 철저한 자기관리도 재조명되고 있다.22일 유재석은 서울에서 진행되는 SBS 예능 '틈만 나면,' 시즌5 녹화에 참여할 예정이었다. 그러나 감기 몸살에 따른 고열 증세가 나타나면서 촬영에 불참한 것으로 알려졌다.소속사 안테나는 이날 텐아시아에 "감기 몸살로 인한 일시적인 고열 증세로 부득이하게 녹화를 취소하게 됐다"고 설명했다. 이어 "현재 회복에 집중하고 있으며 관계자분들께 양해를 구하고 재촬영 일정을 조율한 상황"이라고 밝혔다.이 같은 소식이 전해지자 누리꾼들 사이에서는 걱정의 목소리와 함께 유재석의 자기관리 능력을 칭찬하는 반응이 쏟아졌다. 유재석이 건강 문제로 녹화 당일 촬영을 취소한 건 이번이 데뷔 35년 만에 처음인 것으로 알려졌기 때문이다. 그는 2021년 코로나19 확진으로 '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화에 불참했을 때도 당일이 아닌 사전에 촬영 일정을 조율했다.유재석의 빠른 쾌유를 바라는 목소리도 이어졌다. 누리꾼들은 "유느님 항상 건강해 달라", "요즘 감기 독하다는데 얼른 회복하길", "유재석이 녹화 취소한 거 처음 본다. 아프지 말길" 등의 반응을 보이고 있다.한편 유재석은 1991년 제1회 'KBS 대학개그제'를 통해 데뷔했다. 이후 '해피투게더', 'X맨', '무한도전' 등 여러 예능 프로그램에서 활약하며 '국민 MC'로 자리 잡았다. 현재는 SBS '틈만 나면,'을 비롯해 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', KBS2 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아', MBC '놀면 뭐하니?' 등에 출연하며 전성기를 이어가고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr