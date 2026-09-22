사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 가을 분위기가 담긴 근황을 공개했다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 "🍂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 출입문 옆에 서서 몸을 살짝 돌린 채 카메라를 바라보고 있다. 카키 컬러의 긴소매 니트에 브라운 컬러 하의를 매치했으며 한 손으로 블랙 재킷을 들고 자연스럽게 포즈를 취했다. 허리 아래까지 길게 내려오는 짙은 생머리와 차분하게 카메라를 응시하는 표정이 어우러져 한그루의 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "아 진짜 그림으로 그려놓은것처럼 이쁘다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "캬 너무 예뻐", "겁나예쁘다", "아름다운 천사" 등의 댓글을 달았다.앞서 한그루는 자신의 유튜브 채널 '그루니까말이야'에서 "난 간헐적 단식을 좀 하는 편인 것 같다"며 "만약 촬영이 있다면 점심때 진짜 토 나올 때까지 먹고 그다음 한 2시 이후부터 안 먹는데 먹어도 요거트 정도"라고 밝혔다. 한그루는 인바디 결과표를 공개, 47.6kg에 골격근량 21.3kg, 체지방량 8.6kg을 인증한 바 있다.한편 1992년생인 한그루는 34세로 지난 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다. 한그루는 최종 드라마 '컨피던스맨 KR'에 특별 출연해 배우 박희순과 호흡을 맞춘 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr