서은수가 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 활약 중이다. / 사진제공=월트디즈니컴퍼니코리아

서은수가 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 활약 중이다. / 사진제공=월트디즈니컴퍼니코리아

배우 서은수가 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 수사관에서 검사로 성장한 오예진의 변화를 그려내고 있다.지난 9일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 서은수는 부산지검 마약수사반 검사 오예진 역을 맡았다. 시즌1 이후 9년의 세월이 흐른 가운데, 누군가를 따라 사건을 좇던 수사관에서 직접 판단하고 움직이는 검사로 달라졌다.변화는 시즌2 첫 등장부터 나타났다. 오예진은 마약 구매자로 위장해 범죄 조직에 직접 잠입했다. 위험한 상황에서도 물러서지 않고 수사를 이어가며 이전보다 강해진 행동력을 보여줬다.오랫동안 믿고 따랐던 장건영(정우성 분)을 대하는 태도에서도 달라진 모습을 보였다. 그의 수사 방식이 자신의 기준과 어긋나자 이유를 물으며 맞섰다. 서은수는 감정을 크게 표출하기보다 표정과 말투를 통해 장건영을 향한 신뢰와 의심이 교차하는 오예진의 감정을 표현했다.백소영(차희 분)과 마주한 장면에서는 검사로서의 판단력이 부각됐다. 수사에서 손을 떼라는 지시에도 사건을 놓지 않은 오예진은 직접 백소영을 찾아갔다. 상대의 불안을 파악한 뒤 백기태(현빈 분)를 둘러싼 이야기를 꺼내며 심리적인 동요를 끌어냈다.서은수는 1, 2회에서 직접 현장에 뛰어드는 오예진의 행동력을 보여준 데 이어 3, 4회에서는 관계와 압박 속에서도 자신의 판단을 밀고 나가는 모습을 그렸다. 시즌1보다 높아진 오예진의 위치만큼 연기에도 한층 단단해진 분위기를 더했다. 백기태를 둘러싼 수사가 마지막까지 이어지는 가운데 오예진이 어떤 선택을 내릴지도 남은 관전 포인트다.'메이드 인 코리아 시즌2' 최종회는 오는 23일 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr