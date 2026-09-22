손예진이 제작진을 위한 대량의 선물을 준비한 것으로 알려졌다. / 사진='넷플릭스 코리아' 유튜브 캡처

손예진이 제작진을 위한 대량의 선물을 준비한 것으로 알려졌다. / 사진='넷플릭스 코리아' 유튜브 캡처

배우 손예진이 '스캔들' 쫑파티 때 제작진을 위한 대량의 선물을 준비한 것으로 알려졌다.지난 21일 유튜브 '넷플릭스 코리아' 채널에는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'을 홍보하는 2편 영상이 게재됐다. 주연 배우 손예진, 지창욱, 나나가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이어 함께 촬영했던 제작진의 제보를 받는 코너가 진행됐다. 한 스태프는 "손예진이 쫑파티 때 선물 폭탄을 날렸다"라고 제보했다. 그는 "애플 제품부터 신발, 향수까지 다양한 선물을 손수 선택해서 구매했다더라"며 "정말 행복한 쫑파티였다"라고 고백했다.손예진은 "사실 회식도 같이 참여 못 했고 작품 하다 보면 내 연기하기에 급급해서 경력이 많음에도 불구하고 그게 잘 안된다"고 털어놨다. 그는 "(제작진에게) 항상 고마움이 많았다"며 "다 각자의 위치에서 정말 최선을 다해서 (했다). 근데 해드릴 수 있는 게 뭐가 없더라. 그래도 이렇게 좋은 선물을 하면 좋아하시지 않을까 했다"라고 밝혀 훈훈함을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr