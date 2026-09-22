가수 하성운이 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 워너원 출신 하성운이 추석에 부모님께 소개하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 14일부터 20일까지 '추석에 부모님께 소개하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 뽑혔다. 하성운은 지난달 미국 LA에서 열린 'KCON LA 2026' 무대에 올라 워너원 멤버들과 약 8년 만에 다시 뭉쳤다. 윤지성, 김재환, 이대휘 등과 함께 무대를 꾸미며 오랜만에 워너원으로 팬들과 만났다. 이대휘의 개인 유튜브 채널에도 얼굴을 보였다. 솔로 활동도 이어간다. 오는 10월 17~18일 고양 킨텍스 제2전시장에서 열리는 'NOL FESTIVAL' 출연을 앞두고 있다.2위는 그룹 더보이즈 멤버 현재가 올랐다. 현재는 최근 가수와 배우 활동을 병행하며 활동 영역을 넓히고 있다. 지난달 매니지먼트 시선과 전속계약을 체결했으며, 배우 활동에서는 본명 이재현을 사용한다. 지난 12일에는 서울 코엑스아티움 우리은행홀에서 데뷔 후 첫 단독 팬미팅 '2026 현재 팬미팅 [더 프레젠트 포 유](The Present for you)'을 개최했다. 지난 16일에는 '아이돌 라디오 시즌4'에 출연해 군 복무를 마친 상연을 포함한 더보이즈 9인 완전체로 팬들과 만났다.3위는 그룹 더보이즈 멤버 주연이 차지했다. 주연은 최근 더보이즈 멤버들과 새로운 출발을 알렸다. 더보이즈 멤버 9인은 지난 14일 세븐에잇레코즈와 손잡았다는 소식을 전했다. 새 소속사는 멤버들의 개인 활동과 함께 더보이즈의 팀 활동을 지원할 예정이다. 주연 역시 새 둥지에서 그룹과 개인 활동을 이어갈 전망이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '가을 등산 함께 가고 싶은 여자 가수는?', '가을 등산 함께 가고 싶은 남자 가수는?', '가을 등산 함께 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '가을 등산 함께 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr