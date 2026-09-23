그룹 엠블랙 출신 미르가 결혼 후 처음으로 아내 윤우원 씨의 얼굴을 공개했다./사진=유튜브 채널 '방가네' 캡처

그룹 엠블랙 출신 미르가 결혼 후 처음으로 아내 윤우원 씨의 얼굴을 공개했다./사진=유튜브 채널 '방가네' 캡처

그룹 엠블랙 출신 미르가 결혼 후 처음으로 아내 윤우원 씨의 얼굴을 공개했다.21일 유튜브 채널 '방가네'에는 '방가네 며느리 드디어 최초 공개!! 이젠 못 숨기겠다'라는 제목의 영상이 게재됐다.미르는 "올 것이 왔다. 분홍개구리 공개"라며 아내를 카메라 앞에 소개했다. 그동안 윤우원 씨는 영상에 등장하면서도 스티커 등으로 얼굴을 가려왔다. 미르가 "이렇게 바로 공개해도 되냐"고 묻자 누나 고은아는 "아쉬워하실 분도 있을 거다. 더 이상 스티커를 안 붙이고 우리 분홍개구리의 매력적인 표정 등을 보여주기 위해서 우리 분홍개구리가 큰 결심을 했다"고 이야기했다.윤우원 씨는 "방철용의 와이프, 방가네 며느리, 호중이·맹자 딸, 필라테스 원장님"이라고 자신을 소개했다. 미르는 "이름은 윤우원이고 저보다 두 살 많다. 89년생"이라고 덧붙였다. 가족들은 윤우원 씨의 외모를 두고 이야기를 나누기도 했다. 미르의 큰누나는 자신과 닮았다는 이야기가 많다고 했고, 미르 역시 "유튜브에 효선 언니 같다는 얘기가 진짜 많더라"고 거들었다.그동안 얼굴을 공개하지 않았던 이유도 설명했다. 고은아는 윤우원 씨가 비연예인인 만큼 대중에게 얼굴이 알려지는 데 부담을 느꼈을 것이라고 짚었다. 미르는 "응원과 격려가 필요하다"며 "왜 공개하냐면 편집 과정 등에서 이미 조금씩 나와서 다 아는데 '왜 공개를 안 하냐'는 반응이 있었다"고 말했다.결혼 당시 나온 '트와이스 나연 닮은꼴' 기사도 얼굴 공개를 망설이게 한 이유 중 하나였다. 미르는 "결혼할 때 기사 뭐라고 떴냐. 트와이스 나연 닮았다고 해서 그 뒤로 공개 안 한 거다. 진짜로 그거 보고 기 많이 죽었다"고 털어놨다. 윤우원 씨는 "트와이스 나연 아니고 '환승연애' 나연이다"라고 정정했다. 이어 "나연이 예쁘냐, 내가 더 예쁘냐"고 물었고, 미르는 선뜻 답하지 못해 웃음을 안겼다.미르는 지난해 12월 2살 연상의 윤우원 씨와 결혼했다. 이후 유튜브 채널을 통해 가족들과 함께하는 일상을 공개해왔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr