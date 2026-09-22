유지안이 새 프로필 사진을 공개했다. / 사진제공=판타지오

유지안이 새 프로필 사진을 공개했다. / 사진제공=판타지오

배우 유지안이 새 프로필 사진을 공개했다.22일 소속사 판타지오는 유지안의 새 프로필 사진을 공개했다. 사진 속 유지안은 흰색 티셔츠와 검은색 슬리브리스 등 비교적 단순한 스타일링으로 서로 다른 분위기를 연출했다.흰색 티셔츠를 입은 사진에서는 자연스럽게 머리를 풀어 내리고 미소를 지었다. 또 다른 사진에서는 카메라를 정면으로 바라보며 차분한 분위기를 나타냈다.검은색 슬리브리스 착장에서는 한층 성숙한 모습을 보여줬다. 머리를 자연스럽게 풀거나 묶어 올리는 등 헤어스타일에도 변화를 줬으며, 전신 사진에서는 큰 키와 비율이 돋보였다.한편 유지안은 최근 종영한 SBS 드라마 '김부장'에서 주학건설 회장 주강찬(주상욱 분)의 딸 주혜리 역을 맡았다. 데뷔작인 '김부장'에서 빌런 캐릭터를 연기하며 얼굴을 알렸다.첫 작품을 마친 유지안은 새 프로필을 공개하며 다음 활동을 준비하고 있다. '김부장' 이후 어떤 작품으로 시청자들과 다시 만날지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr