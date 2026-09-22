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그룹 투모로우바이투게더가 글로벌 음원 차트 스포티파이에서 또 하나의 억대 재생 기록을 세웠다.음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 투모로우바이투게더(수빈·연준·범규·태현·휴닝카이)의 디지털 싱글 'Love Language'는 지난 20일 누적 스트리밍 1억 건을 넘어섰다. 다른 가수의 음원에 피처링으로 참여한 이력을 뺀 순수 팀 발매 음원 가운데 스무 번째에 해당하는 수치다.'Love Language'는 지난해 5월 기습 공개된 트랙이다. 당시 월드 투어 일정을 소화하던 멤버들이 팬들을 향한 깜짝 선물로 선보였다. 사랑하는 상대를 새로운 언어처럼 익히고 이해해 가겠다는 노랫말을 앞세워 팀 특유의 밝고 산뜻한 분위기를 담아냈다.이번 기록을 더해 투모로우바이투게더가 스포티파이에서 확보한 1억 회 이상 스트리밍 곡은 총 20편으로 늘었다. 대표적으로 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'가 3억 회를 넘겼으며, 'LO$ER=LO♡ER', '5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나', 'Sugar Rush Ride', 'Deja Vu', 'Anti-Romantic', '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)', 'Good Boy Gone Bad' 등 7개 곡이 각각 2억 회 이상 들려졌다.투모로우바이투게더는 22일 일본 사이타마 베루나 돔에서 열리는 SBS '인기가요 라이브 인 도쿄' 공연을 소화한다. 이어 오는 26일(현지시간)에는 미국 뉴욕 센트럴파크에서 개최되는 대형 자선 음악 축제 '2026 글로벌 시티즌 페스티벌' 무대를 찾는다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr