안길강이 금연을 고민 중이라고 밝혔다. / 사진='김정난' 유튜브 캡처

안길강이 금연을 고민 중이라고 밝혔다. / 사진='김정난' 유튜브 캡처

배우 안길강이 건강을 생각해 금연을 고민 중이라고 털어놨다.지난 21일 유튜브 채널 '김정난'에는 '현실엔 없어도 드라마엔 남편 많아요. 김정난의 남편 모임'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 '각시탈'과 '구미호뎐1938'에서 각각 부부로 호흡을 맞춘 배우 안석환과 안길강이 출연했다.김정난이 안석환에게 "담배 안 피우셔서 그런지 얼굴색이 맑고 잔주름도 나이에 비해서 없다"고 감탄했다. 이에 안길강은 "나는 담배를 피워서 그러나"라며 "내 몽타주에 술, 담배까지 다 하면 사람들이 욕할까 봐"라고 말했다. 그러면서 "지금 호흡도 약간 딸리는 것 같아서 끊을까 생각 중"이라고 털어놨다.이를 들은 안석환은 "나는 41살 때 담배를 끊었다"라며 "금연 후 호흡량이 좋아졌다"고 고백했다. 안석환은 담배를 끊고 태백산만 50번 넘게 올랐다고 밝혔다.대화를 이어가던 중 안길강은 장가를 늦게 가서 자녀가 18, 20세라고 털어놨다. 안석환이 "(돈) 벌어야 된다"고 하자 김정난도 "오빠 담배 끊어야겠다"고 거들었다. 안길강은 "담배는 안 피우면 되는 거지 뭐"라고 말하며 상황을 마무리했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr