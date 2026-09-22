티아라 출신 전보람이 데뷔 후 어머니 이미영에게 1억원을 건넨 사연을 전했다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

티아라 출신 전보람이 데뷔 후 어머니 이미영에게 1억원을 건넨 사연을 전했다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

티아라 출신 전보람이 데뷔 후 어머니 이미영에게 1억원을 건넨 사연을 전했다.최근 방송된 JTBC '사연 있는 쌀롱하우스'에는 이미영과 전보람 모녀가 출연해 과거 가족사를 이야기했다. 이미영은 가수 전영록과 결혼해 두 딸을 뒀으나 이후 이혼했다. 당시 경제적 여건 때문에 두 딸과 떨어져 지낼 수밖에 없었다고 회상했다.이미영은 "자식을 낳고 끝까지 잘 살아야 하는데 서로 떨어지다 보니까 제가 혼자 키울 자신도 없었고 그 당시 통장에 200만 원밖에 없었다. 그래서 아빠한테 보냈다"고 말했다. 이어 "그렇게 보낼 수밖에 없었던 저 자신이 죄스럽고 힘들었다. 애들 없는 집에서 혼자 살려니까 집이 너무 조용하더라. 눈물로 살았다"고 당시 심정을 털어놓았다.부모가 이혼할 당시 11살이었던 전보람 역시 어머니와 살고 싶었다고 했다. 그는 "저는 엄마한테 너무 가고 싶었다. 솔직히 갈 수 없는 상황이라고 하니까 이해가 너무 안 갔다"고 떠올렸다. 전보람은 "그때 엄마가 지갑에서 만 원짜리 몇 장을 꺼내더니 저한테 만 원을 주고, 세 개가 남더라. 그걸 보고 이해가 됐다"고 이야기했다.이미영은 딸들이 자신과 함께 살고 싶어 했다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다며 미안함을 내비쳤다. 그는 아이들에게 가족의 이별이라는 아픔을 겪게 한 데 대한 죄책감이 컸다고 돌아봤다. 떨어져 지냈던 모녀는 8년 만에 다시 한집에서 생활하게 됐다. 전보람은 당시 주변에서 "왜 이렇게 밝아졌냐"는 이야기를 많이 들었다며 "엄마가 해주는 요리도 많이 먹을 수 있어서 좋았다"고 말했다.이후 연예계에 데뷔한 전보람은 어머니에게 큰 선물을 건넸다. 이미영은 "데뷔하고 1년 정도 됐나, '엄마 내가 돈을 줄 거야. 꼭 엄마를 위해서 써' 이러더라"고 회상했다. 얼마를 줄 것이냐고 묻자 전보람이 1억원이라고 답했다는 것.둘째 딸 역시 어머니를 위한 용돈을 준비했다. 이미영은 "언니는 단위가 크니까 따라갈 수 없지 않나. 500만 원을 주더라. '나는 비록 적지만 내 입장에서는 큰돈'이라면서 줬다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr