배우 변요한의 아내이자 그룹 소녀시대 멤버 티파니영이 스케줄을 인증하고 있다. / 사진=티파니영 SNS

사진=티파니영 SNS

사진=티파니영 SNS

그룹 소녀시대 멤버 티파니영이 결혼 후 더욱 바빠진 근황을 공유했다.티파니영은 지난 21일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 왕복을 뜻하는 이모티콘 하나와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 티파니영이 호텔에 도착해 다양한 거울샷을 찍고 있는 모습. 뒤로는 출장을 온 듯 분홍색 캐리어도 눈에 띄었다.이후 그는 선물로 받은 인형부터 여러 차례 진행한 사인 등을 인증했고, 피로했는지 이후에는 눈을 감은 장면들만 업로드했다.한편 티파니 영은 지난 2월 변요한과 혼인신고를 마치면서 그룹 내 첫 번째 유부녀가 됐다. 티파니 영은 최근까지 뮤지컬 '유미의 세포들'에서 주인공 유미 역으로 관객들과 만났다. 또 ENA 새 예능 '엑스 더 리그'를 통해서도 얼굴을 비추고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr