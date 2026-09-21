사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 나보람이 극단 시절 남자친구와 비밀 연애를 했던 사연을 공개했다.21일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 개그맨 강유미, 김해준, 나보람, 김용명이 게스트로 출연했다.이날 정호철은 나보람의 남자친구와 친분이 있다며 두 사람의 인연을 언급했다. 나보람은 남자친구와 같은 극단에서 활동했다는 말에 "거기서 비밀 연애를 했다"고 밝혔다.나보람은 공개 연애를 하지 못한 이유도 솔직하게 전했다. 그는 "사귀면 퇴출당한다고 했다"며 당시 극단 내에 있던 규칙을 설명했다. 연애 사실이 알려질 경우 활동에 영향을 받을 수 있었던 만큼 두 사람은 조심스럽게 관계를 이어갔다.김해준은 나보람의 남자친구와도 친한 사이라며 뜻밖의 비하인드를 털어놨다. 그는 "보람이 남자친구랑 친구다. 보람이랑도 극단 활동 때부터 되게 친했다"고 말했다.김해준은 과거 나보람의 남자친구와 버스를 탔던 때를 떠올렸다. 그는 "그 형이 '너 보람이한테 마음 있지?'라고 물어보더라"고 전했다. 김해준이 아니라고 부인했음에도 나보람의 남자친구는 "아니야, 너 좋아하지? 보람이도 너한테 마음이 있는 것 같다"고 계속 물었다고.김해준은 당시 상황을 이해하지 못해 당황했다고 밝혔다. 그는 "그 이상의 센 욕을 했다. 방송에 못 나갈 정도"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "그 정도 욕했으면 더 안 물어봐야 하는데 계속 물어보더라"고 억울함을 드러냈다.나중에서야 나보람과 남자친구가 사귀고 있다는 사실을 알게 됐다고. 김해준은 "비밀 연애를 하고 한 달쯤 뒤에 둘이 사귀는 걸 알았다. 그때 얼마나 열이 받던지, 나한테 떠본 것 자체가"라고 말했다. 나보람의 남자친구가 김해준의 마음을 확인하려고 질문했다는 사실에 더욱 황당해한 것.김해준은 나보람과 워낙 가까운 사이라며 "난 보람이랑 반신욕도 할 수 있는 사이다"라고 강조했다. 나보람은 친구들의 폭로가 이어지자 "물의를 일으켜서 죄송하다"고 너스레를 떨며 화기애애한 분위기를 만들었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr