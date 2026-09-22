사진=JTBC '연애전쟁'

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'연애전쟁' 이효리가 전남편의 폭력 피해와 16기 광수의 상처 주는 발언을 털어놓은 22기 현숙에게 결별을 조언했다.21일 방송된 JTBC '연애전쟁'에는 '나는 솔로' 16기 광수 정일대와 22기 현숙 김소연 커플이 출연해 갈등을 공개했다.이날 현숙은 '나는 솔로' 출연 당시에도 밝히지 않았던 이혼 사유를 조심스럽게 꺼냈다. 그는 전남편의 폭력으로 장기 파열을 겪었다며 당시의 고통을 전했다. 현숙은 자신의 과거를 알고 있는 광수가 상처가 되는 말을 했다고 주장했다.현숙은 "제가 심하게 맞아서 장기 파열이 됐다. 얼마나 아프고 힘들었는지 오빠는 안다"며 "그런데 '왜 맞았는지 알겠다'고 하더라"고 말했다. 전 남편의 폭력에 대해 자신에게도 원인이 있다는 취지의 말을 들었다는 주장이다.출연진은 광수에게 실제로 해당 발언을 했는지 물었다. 광수는 발언 자체는 인정하면서도 '미러링' 효과를 주려는 의도였다고 해명했다. 그러나 현숙은 "머리가 돌아버릴 것 같아서 헤어지자고 했다"며 당시 받은 충격을 털어놨다.현숙은 광수와의 관계로 정신건강의학과 치료를 받기 시작했다고도 밝혔다. 그는 "이혼할 때도 안 먹은 정신과 약을 먹었다"며 "오빠를 만나기 전이 훨씬 밝고 건강했다"고 눈물을 보였다.서장훈은 "진짜로 저런 말을 했냐"며 놀라움을 감추지 못했다. 그는 두 사람의 갈등을 지켜본 뒤 "이렇게까지 연애를 해야 하나. 이유가 하나도 없어 보인다"고 안타까워했다. 곽범 역시 두 사람의 관계를 두고 우려를 드러냈다.2세 계획을 둘러싼 갈등도 이어졌다. 광수는 결혼 후 인공수정이나 시험관 시술을 할 의향이 있는지 물었다. 현숙은 첫 임신 당시 건강이 좋지 않았고, 아이를 낳다가 죽을 뻔했다고 말하며 쉽게 결정을 내릴 수 없는 이유를 설명했다.광수는 당시와 지금은 상황이 다르다고 말했지만, 이효리는 "힘들었다고 눈물을 흘리는데 저런 말을 하는 건 폭력적으로 보인다"고 지적했다. 현숙이 아이의 문제로 관계를 이어가기 어렵다는 취지로 말하자 이효리는 "빨리 헤어져"라고 조언했다.서장훈은 경제적·관계적 여유가 없는 상황에서 임신과 시험관 시술을 언급하는 것은 현숙에게 부담이 될 수밖에 없다고 봤다. 그는 "둘의 관계가 너무 불안한 상황에서 '임신 안 할 거냐', '시험관 안 할 거냐'는 말을 어떻게 받아들이겠냐"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr