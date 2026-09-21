사진=이주연 유튜브

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애프터스쿨 출신 이주연이 유재석과 연락처를 주고받은 뒤 자신의 영상을 보낸 일화를 공개했다.21일 유튜브 채널 '이주의 주연'에는 '데이트인 듯… 아닌 듯…이태량&이주연의 퉤(?)이트 코스'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이주연은 매니저 이태량과 홍대 데이트 코스를 즐겼다. 두 사람은 실내 추리 게임을 체험한 뒤 빈티지 숍과 찜질방을 찾고, 식사까지 함께하며 유쾌한 시간을 보냈다.이주연은 최근 SBS 예능 '런닝맨'에 출연한 근황부터 전했다. 그는 "그 프로그램에서 활약했다. 열심히 했더니 한 번 더 나와달라고 하더라"고 만족감을 드러냈다. 이태량은 그에게 "자기 PR한 이야기도 해달라"고 말했고, 이주연은 유재석을 언급했다.이주연은 "'전지적 참견 시점'에 나온 걸 보셨냐고 유재석 선배님께 여쭤봤다. 아직 못 봤다고 하시더라"고 운을 뗐다. 그는 "그래서 봐달라고 연락처를 여쭤봤다. 번호를 주고받았는데 먼저 연락을 주셨다"고 설명했다.연락처를 받은 이주연은 '전지적 참견 시점' 출연 영상을 유재석에게 보냈다고. 그는 "제가 영상을 또 보냈다. 그랬더니 벌써 질리신 것 같더라. '주연아, 알았어. 꼭 볼게'라고 하셨다"고 말해 웃음을 안겼다. 이태량은 이주연이 앞으로 유튜브 활동을 할 때도 적극적으로 자신을 알리라고 조언했다.홍대 거리를 걷던 중에는 애프터스쿨의 'Bang'이 흘러나왔다. 이주연은 노래가 들리자마자 몸을 움직이며 반가움을 감추지 못했다. 그는 "이 노래가 왜 나오는 거야?"라고 놀라면서도 리듬을 타고 춤을 췄다. 자신의 파트가 아닌 구간까지 따라 부르는 모습도 포착됐다.이주연은 "애프터스쿨 아직 살아 있다. 홍대에서 노래가 나온다"고 외치며 환하게 웃었다. 2009년 애프터스쿨로 데뷔한 그는 팀 졸업 후 배우로 활동을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr