사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 김해준이 아내 김승혜와 양상국의 소개팅 콘텐츠에 얽힌 뒷이야기를 공개했다.21일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 개그맨 강유미, 김해준, 나보람, 김용명이 게스트로 출연했다.이날 신동엽은 김해준과 나보람이 함께하는 콘텐츠 '낭만부부'를 언급했다. 특히 양상국이 게스트로 출연했을 당시 김해준의 실제 아내 김승혜가 등장해 소개팅 콘셉트를 소화한 장면을 떠올렸다. 신동엽은 실제 아내를 직접 소개하는 설정이 신박했다며 김해준의 당시 심경을 궁금해했다.김해준은 양상국이 김승혜의 손을 잡은 장면은 계획에 없었다고 밝혔다. 그는 "손잡고 하는 건 대본에 아예 없었다. 아예 없었던 거였다"고 강조했다.양상국과 평소 친한 사이라는 김해준은 촬영 중 자신을 놀리려는 장난이 계속됐다고 설명했다. 그는 "장난으로라도 스킨십하는 척하면 제가 받는 타격감이 있으니까 계속하다가 길을 걷는데 손을 덥석 잡더라"고 말했다.김해준은 당시 삼촌 역할을 연기하고 있었지만, 순간적으로 감정이 올라왔다고 털어놨다. 그는 "저도 모르게 '야 XX, 네가 이러면 안 되는 거 아니야?' 하게 되더라. 순간 화가 났다"고 고백해 웃음을 안겼다.처음에는 재미있는 그림이 나올 것 같아 소개팅 콘셉트를 직접 구상했다고. 그러나 예상 밖의 손잡기 장면까지 이어지자 생각이 달라졌다고 밝혔다. 김해준은 "이게 너무 재밌겠다 생각하고 했는데, 하고 나서 화가 너무 나서 '잘못 짰다' 싶었다"고 말했다.신동엽은 "내가 상국이었으면 훨씬 독하게 장난쳤을 거다. 상국이는 그래도 양반"이라며 너스레를 떨었다. 김해준은 대본으로 최대한 방어하려 했지만 양상국이 계속 장난을 쳤다면서도 "그래도 너무 재밌었다"고 인정했다.김승혜를 향한 칭찬도 이어졌다. 김용명은 "승혜가 예쁘다. 얼굴 작고 사투리 쓸 때 너무 귀엽더라"고 말했고, 나보람은 "개그우먼 중에서 제일 예쁜 것 같다"고 거들었다. 김해준은 김용명에게 "좋아했냐. 내가 지금 결혼했으니 조심하라"며 캐릭터에 몰입한 호통을 쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 김해준과 김승혜는 2024년 10월 결혼했다. 두 사람은 지난 5월 임신 소식을 전했으며 딸의 출산을 앞두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr