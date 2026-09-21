사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

배우 채정안이 동네에서 보낸 소소한 일상을 공개했다.채정안은 최근 자신의 인스타그램에 "인심 좋은 우리 동네☕️꽃 사러 갔다가 떡을 드리니 오이를 주심💐🍡🥒"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채정안은 창가의 나무 테이블에 앉아 투명한 잔을 한 손에 들고 바라보고 있다. 화이트 반소매 티셔츠를 입고 긴 머리를 낮게 묶었으며 얼굴 옆으로 자연스럽게 내려온 머리카락과 작은 골드 컬러 귀걸이가 눈에 띈다.이어진 사진에서 채정안은 같은 테이블에 앉아 투명한 잔을 양손으로 감싼 채 음료를 마시고 있다. 시선을 옆으로 돌린 표정이 가까이 담겼으며 손가락의 반지와 블랙 스트랩 손목시계, 길게 내려온 펜던트 목걸이까지 화이트 티셔츠와 함께 자연스럽게 드러난다.또 다른 사진에서 채정안은 머리를 풀어 길게 늘어뜨린 채 투명한 비닐봉지를 두 손으로 들어 카메라를 바라보고 있다.마지막 사진에서 채정안은 오이가 가지런히 가득 담긴 상자 앞에 몸을 숙이고 비닐봉지를 내려놓고 있다. 길게 풀어 내린 머리와 화이트 티셔츠 차림이 그대로 이어지며 상자 안을 빼곡하게 채운 싱싱한 오이가 사진의 중심을 차지해 채정안이 멘트로 전한 동네 일상을 고스란히 보여준다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "점점 더 이뻐져", "너무 예뻐", "누나의 따뜻한 일상을 보니 제 마음도 훈훈해지네요", "가련한 아름다움이 눈부십니다", "굿 짱 이뽀다" 등의 댓글을 달았다.한편 채정안은 1977년생으로 49세다. 채정안은 1995년 광고 모델로 데뷔했고 2005년 결혼했으나 2007년 이혼했다.채정안은 앞서 이지혜의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종 언니'에 출연해 "잘 살려고 애쓰면서 살고 싶지 않다"며 재혼 의사가 없다고 밝혔다. 그러면서 "나는 죽음을 준비하고 살고 있다"며 "맥시멀리스트의 삶을 벗어나려 하는데 갑자기 죽으면 많은 짐들을 누가 정리할 거냐"며 미래를 걱정하는 모습도 보인 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr