사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 치앙마이에서 여유로운 일상을 공개했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "사계절 들기좋은 위빙백과 함께해서 더 좋았던 이번 치앙마이 ..👜🫧🤍"라는 문구와 함께 다수의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 29기 옥순은 유리창과 나무 테이블이 놓인 공간에서 브라운 컬러의 홀터넥 상의에 여유롭게 떨어지는 화이트 팬츠를 매치한 모습이다. 한쪽 다리를 올려 편안하게 앉은 채 투명한 잔을 입가에 가까이 가져갔으며 자연스럽게 묶은 헤어와 작은 목걸이로 깔끔한 스타일링을 완성했다. 옆에는 짜임이 돋보이는 밝은 컬러의 숄더백이 놓여 있다.이어진 사진에서 29기 옥순은 다양한 가방과 유리잔, 도자기 소품이 진열된 선반 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 앞선 사진에서 곁에 두었던 가방을 어깨에 멘 채 두 팔을 가볍게 교차했으며 브라운 상의와 화이트 팬츠의 선명한 색상 대비가 전신으로 드러난다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 같은 스타일링으로 옆을 바라보며 서 있다. 뒤로 묶은 머리에 밝은 컬러의 헤어 액세서리가 살짝 드러나고 커다란 숄더백이 허리 아래까지 내려오며 시선을 끈다.마지막 사진에서 29기 옥순은 의자에 앉아 밝은 컬러의 가방을 두 손으로 들어 살펴보고 있다. 고개를 아래로 숙인 옆모습과 자연스럽게 흘러내린 앞머리가 가까이 담겼다.한편 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 1989년생 간호사로 29기 당시 '인기녀'로 거듭난 후 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr