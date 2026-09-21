사진 = 곽민경 인스타그램

사진 = 곽민경 인스타그램

사진 = 곽민경 인스타그램

사진 = 곽민경 인스타그램

'환승연애4' 출연자 곽민경이 플리마켓 현장에서 팬들과 만난 순간을 공개했다.곽민경은 최근 자신의 인스타그램에 "와플샵이 잘 마무리 되었습니다 ! 처음으로 와플이들을 직접 만날 수 있어 정말 행복했어요 ♥︎ 따뜻한 눈빛과 전해주신 말들, 마음 하나하나 오래 기억할게요 :)"라며 "플리마켓 수익금에 제 사비를 더해 기부까지 무사히 완료했습니다"고 전했다.이어 "제가 받은 사랑을 다시 좋은 곳에 전할 수 있어 감사하고, 와플이들과 함께한 기부라 더 뜻깊었어요 !"라며 "좋은 일에 마음을 보태주신 브랜드 관계자분들과 저희 회사 직원분들께도 진심으로 감사드립니다"고 인사했다.그러면서 곽민경은 "이번에 받은 모든 마음 잊지 않고 꼭 보답할게요"며 "함께해주신 모든 분들 정말 감사합니다. 우리 꼭 또 만나요 !"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 곽민경은 짙은 그레이 컬러의 반소매 셔츠에 블랙 쇼츠를 매치했으며 허리에는 벨트 형태의 블랙 파우치를 착용해 포인트를 더했다. 길게 내려오는 웨이브 헤어와 차분한 표정이 어우러진다.이어진 사진에서 곽민경은 'Waffle Shop' 포스터가 반복해서 붙은 벽 앞에서 양손을 얼굴 옆으로 들어 포즈를 취하고 있다. 블랙 롱부츠를 더한 전신 스타일링이 한눈에 드러나며, 허리 한쪽으로 길게 늘어진 원단과 블랙 파우치가 함께 어우러져 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 곽민경은 여러 개의 흰색 쇼핑백이 가득 놓인 공간에서 두 팔을 양옆으로 펼친 채 눈을 감고 미소 짓고 있다.마지막 사진에서 곽민경은 여러 벌의 옷이 걸린 행거를 배경으로 셀카를 남겼다. 긴 웨이브 헤어를 양쪽 어깨 앞으로 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 가까이 바라보는 모습과 한 손을 펼쳐 보이는 모습이 연이어 담겼으며 셔츠 안쪽으로 보이는 밝은 이너와 목걸이까지 가까운 구도에서 확인된다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "요정와와여신와와사랑해요", "너무 예뻐", "헤메코 이뻤잖아", "멋있는 민경이", "웅니 넘 멋져요" 등의 댓글을 달았다.한편 2001년생인 곽민경은 티빙 '환승연애4'에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송에서는 전 연인 조유식과 출연했으며 종영 이후 같은 프로그램 출연자인 신승용과 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 9세 차이 커플로 지난 5월 공개 열애를 시작했다. 또 최근 곽민경은 자신의 유튜브 채널을 통해 남자친구 신승용이 피부과를 개원했다고 밝혔다. 곽민경은 "지하철 역이랑 1초 거리인 정말 좋은 위치의 병원이고 엄청 크다"며 "거의 150평 정말 많은 분들을 수용할 수 있을 만큼 크게 오픈하는 병원이다"라고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr