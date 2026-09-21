류이서가 화창한 야외에서 자연스러운 모습을 공개했다.
류이서는 최근 자신의 인스타그램에 "이번주도 화이팅..🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 류이서는 밝은 색상의 건물 앞 낮은 벽에 걸터앉아 다리를 교차한 채 카메라를 바라보고 있다. 연한 핑크색 니트에 블루와 퍼플 계열이 섞인 체크 미니스커트를 매치했으며 블랙 선글라스와 긴 목걸이를 착용했다. 머리는 높게 묶어 깔끔하게 정리했고 베이지색 로퍼를 신었으며 바로 옆에는 브라운 컬러의 가방이 놓여 있다. 이어진 사진에서 류이서는 같은 공간에 두 손을 가지런히 모으고 앉아 아래를 바라보고 있다. 위에서 내려다본 구도에 핑크 니트와 선명한 체크 패턴의 스커트가 한눈에 담겼으며, 포니테일로 묶은 머리와 블랙 선글라스가 얼굴선을 드러낸다. 또 다른 사진에서 류이서는 커다란 파라솔 아래 다리를 꼬고 앉아 정면을 바라보고 있다. 한 손에는 연한 색의 음료가 담긴 투명한 잔을 들고 있다.
마지막 사진에서 류이서는 선글라스를 머리 위로 올린 채 카메라 가까이 손을 뻗고 있다. 한쪽 다리를 포갠 자세로 앉아 있으며 가까운 거리에서 촬영된 구도에 핑크 니트의 여유로운 실루엣과 체크 스커트가 선명하게 드러난다. 이를 본 팬들은 "우리 이쁜온니도 화이티이", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "힙하고 다정하고 이쁜 내사랑 이서언니", "힐링하고갑니당", "예쁜 언" 등의 댓글을 달았다.
앞서 류이서는 지난 4월 자신의 유튜브 채널을 통해 2세 계획을 공개한 바 있다. 당시 전진의 건강 이상으로 2세를 계획하게 됐다는 그는 "작년에 남편이 갑자기 아파서 병원을 간 적이 있다"며 "너무 아파하는 걸 보니까 '이 사람이 이러다가 죽으면 나 혼자 어떻게 살지' 싶었다. 그래서 이 사람을 닮은 애가 있으면 내가 좀 견딜 수 있겠다는 생각이 문득 들었다"고 털어놨다.
한편 전직 대형 항공사 승무원 출신 류이서는 2020년 전진과 백년가약을 맺었다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
류이서는 최근 자신의 인스타그램에 "이번주도 화이팅..🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 류이서는 밝은 색상의 건물 앞 낮은 벽에 걸터앉아 다리를 교차한 채 카메라를 바라보고 있다. 연한 핑크색 니트에 블루와 퍼플 계열이 섞인 체크 미니스커트를 매치했으며 블랙 선글라스와 긴 목걸이를 착용했다. 머리는 높게 묶어 깔끔하게 정리했고 베이지색 로퍼를 신었으며 바로 옆에는 브라운 컬러의 가방이 놓여 있다. 이어진 사진에서 류이서는 같은 공간에 두 손을 가지런히 모으고 앉아 아래를 바라보고 있다. 위에서 내려다본 구도에 핑크 니트와 선명한 체크 패턴의 스커트가 한눈에 담겼으며, 포니테일로 묶은 머리와 블랙 선글라스가 얼굴선을 드러낸다. 또 다른 사진에서 류이서는 커다란 파라솔 아래 다리를 꼬고 앉아 정면을 바라보고 있다. 한 손에는 연한 색의 음료가 담긴 투명한 잔을 들고 있다.
마지막 사진에서 류이서는 선글라스를 머리 위로 올린 채 카메라 가까이 손을 뻗고 있다. 한쪽 다리를 포갠 자세로 앉아 있으며 가까운 거리에서 촬영된 구도에 핑크 니트의 여유로운 실루엣과 체크 스커트가 선명하게 드러난다. 이를 본 팬들은 "우리 이쁜온니도 화이티이", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "힙하고 다정하고 이쁜 내사랑 이서언니", "힐링하고갑니당", "예쁜 언" 등의 댓글을 달았다.
앞서 류이서는 지난 4월 자신의 유튜브 채널을 통해 2세 계획을 공개한 바 있다. 당시 전진의 건강 이상으로 2세를 계획하게 됐다는 그는 "작년에 남편이 갑자기 아파서 병원을 간 적이 있다"며 "너무 아파하는 걸 보니까 '이 사람이 이러다가 죽으면 나 혼자 어떻게 살지' 싶었다. 그래서 이 사람을 닮은 애가 있으면 내가 좀 견딜 수 있겠다는 생각이 문득 들었다"고 털어놨다.
한편 전직 대형 항공사 승무원 출신 류이서는 2020년 전진과 백년가약을 맺었다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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