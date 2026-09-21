사진 = 류이서 인스타그램

사진 = 류이서 인스타그램

사진 = 류이서 인스타그램

사진 = 류이서 인스타그램

류이서가 화창한 야외에서 자연스러운 모습을 공개했다.류이서는 최근 자신의 인스타그램에 "이번주도 화이팅..🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 류이서는 밝은 색상의 건물 앞 낮은 벽에 걸터앉아 다리를 교차한 채 카메라를 바라보고 있다. 연한 핑크색 니트에 블루와 퍼플 계열이 섞인 체크 미니스커트를 매치했으며 블랙 선글라스와 긴 목걸이를 착용했다. 머리는 높게 묶어 깔끔하게 정리했고 베이지색 로퍼를 신었으며 바로 옆에는 브라운 컬러의 가방이 놓여 있다.이어진 사진에서 류이서는 같은 공간에 두 손을 가지런히 모으고 앉아 아래를 바라보고 있다. 위에서 내려다본 구도에 핑크 니트와 선명한 체크 패턴의 스커트가 한눈에 담겼으며, 포니테일로 묶은 머리와 블랙 선글라스가 얼굴선을 드러낸다.또 다른 사진에서 류이서는 커다란 파라솔 아래 다리를 꼬고 앉아 정면을 바라보고 있다. 한 손에는 연한 색의 음료가 담긴 투명한 잔을 들고 있다.마지막 사진에서 류이서는 선글라스를 머리 위로 올린 채 카메라 가까이 손을 뻗고 있다. 한쪽 다리를 포갠 자세로 앉아 있으며 가까운 거리에서 촬영된 구도에 핑크 니트의 여유로운 실루엣과 체크 스커트가 선명하게 드러난다.이를 본 팬들은 "우리 이쁜온니도 화이티이", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "힙하고 다정하고 이쁜 내사랑 이서언니", "힐링하고갑니당", "예쁜 언" 등의 댓글을 달았다.앞서 류이서는 지난 4월 자신의 유튜브 채널을 통해 2세 계획을 공개한 바 있다. 당시 전진의 건강 이상으로 2세를 계획하게 됐다는 그는 "작년에 남편이 갑자기 아파서 병원을 간 적이 있다"며 "너무 아파하는 걸 보니까 '이 사람이 이러다가 죽으면 나 혼자 어떻게 살지' 싶었다. 그래서 이 사람을 닮은 애가 있으면 내가 좀 견딜 수 있겠다는 생각이 문득 들었다"고 털어놨다.한편 전직 대형 항공사 승무원 출신 류이서는 2020년 전진과 백년가약을 맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr