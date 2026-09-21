사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

가수 신지가 화사한 모습으로 원주행 근황을 공개했다.신지는 최근 자신의 인스타그램에 "오늘은 원주로 갑니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신지는 밝은 우드톤 벽 앞에서 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 턱선에 맞춰 단정하게 떨어지는 짧은 단발머리에 시스루 앞머리를 내렸으며, 화이트 레이스가 가장자리를 따라 장식된 민소매 상의와 연한 핑크색 하의를 매치했다. 허리 한쪽에 묶인 리본 디테일이 자연스럽게 드러나며 작은 귀걸이로 포인트를 더했다.이어진 사진에서 신지는 두 손을 등 뒤로 모은 채 정면을 바라보고 있다. 화이트 타일과 우드톤 벽을 배경으로 상반신부터 허리 아래까지 모습이 담겼으며, 밝게 미소 짓는 표정과 깔끔한 단발 헤어가 가까이 포착됐다.마지막 사진에서 신지는 같은 스타일링에 연한 핑크색 재킷을 걸치고 카메라를 바라보고 있다. 넓은 칼라와 반짝이는 단추가 달린 짧은 재킷 안으로 화이트 레이스 상의가 그대로 드러나며 하의와 재킷을 같은 핑크 계열로 맞춘 모습이 한층 선명하게 담겼다.이를 본 팬들은 "오늘은핑크네요", "오늘도 화이댕입니다", "너무 예뻐", "우아함 가득", "멋지십니다", "이쁘십니당" 등의 댓글을 달았다.앞서 신지는 자신의 유튜브 채널 '어떠신지'를 통해 인바디 결과를 공개한 바 있다. 당시 인바디 측정이 어려울 정도로 근육량이 부족했고 "걸어 다니는 게 신기할 정도"라는 진단을 받을 만큼 좋지 않은 몸 상태를 확인했다.한편 신지는 1981년생으로 45세이며 7세 연하 가수 문원과 백년가약을 맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr