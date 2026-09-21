사진 = 보아 인스타그램

사진 = 보아 인스타그램

사진 = 보아 인스타그램

사진 = 보아 인스타그램

가수 보아가 공연을 마친 뒤 무대 안팎의 다양한 모습을 공개했다.보아는 최근 자신의 인스타그램에 "BoA the Live 2026 無事に全公演終了いたぢまぢた🙌皆さんの熱い応援、歌声、見れて聴けて嬉しかったです🫶最高のライブに仕上げてくれてありがとう💛(무사히 모든 공연을 마쳤습니다🙌 여러분의 뜨거운 응원과 노랫소리를 보고 들을 수 있어서 기뻤어요🫶 최고의 라이브로 만들어줘서 고마워요💛)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 보아는 긴 밝은 브라운 헤어를 반묶음으로 연출한 채 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 화이트 레이스 디테일이 들어간 상의에 블랙 베스트를 겹쳐 입었으며 반짝이는 이어 액세서리와 귀걸이가 얼굴 옆에서 선명하게 드러났다. 한 손을 귀 가까이에 가볍게 댄 모습과 또렷한 눈매, 윤기 있는 립 메이크업이 클로즈업 화면에 함께 담겼다.이어진 사진에서 보아는 화이트 티셔츠와 연한 데님 팬츠, 블랙 부츠를 착용하고 여러 사람에게 둘러싸인 채 카메라를 바라보고 있다. 데님 팬츠 곳곳에는 블랙 십자가 모양 장식이 들어가 있으며, 한 손에는 컵을 들고 다른 손은 귀 근처에 올린 모습이다. 주변에서는 휴대전화 조명을 비추거나 보아의 머리와 의상을 손보는 모습도 포착됐다.또 다른 사진에서 보아는 네이비 컬러 상의를 입고 양손으로 얼굴을 감싼 채 옆을 바라보고 있다. 상의 전체에 큼직한 화이트 그래픽이 이어지고, 길고 화려하게 장식된 네일이 얼굴 가까이 모이면서 손동작까지 또렷하게 담겼다. 뒤로 넘겨 정돈한 밝은 브라운 헤어와 입술을 살짝 다문 표정도 가까운 화면에서 확인된다.마지막 사진에서 보아는 보랏빛 조명이 비치는 무대 위에서 마이크를 들고 환하게 웃고 있다. 버건디 컬러의 드레스를 블랙 벨트로 잡아준 스타일링에 긴 웨이브 헤어를 한쪽 앞으로 늘어뜨렸으며, 다른 손은 귀에 댄 채 정면을 바라보고 있다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "보아 화이팅", " 열심한 노력에 감사드립니다", "여전히 매우 귀엽고 아름답고 사랑해요," 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생인 보아는 40세로 지난 2000년 데뷔했다. 또한 보아는 지난해 약 25년간 함께한 SM엔터테인먼트와 전속계약을 마무리 하기도 했다. 이후 보아는 기획사 베이팔 엔터테인먼트를 설립하며 본격적인 새 출발을 알렸고 최근 신곡을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr