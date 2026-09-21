사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

배우 김유정이 다양한 헤어스타일과 표정이 담긴 근황을 공개했다.김유정은 최근 자신의 인스타그램에 "요러하고 조러하게 고리조리 요래!조래! 가을을 맞이하기"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김유정은 긴 검은 머리를 한쪽 어깨 앞으로 풍성하게 늘어뜨린 채 카메라를 가까이 바라보고 있다. 화이트 상의를 입고 입꼬리를 살짝 올린 모습이 얼굴 중심으로 담겼다.이어진 사진에서 김유정은 짧은 헤어스타일에 아이보리 컬러의 도톰한 니트와 풍성하게 퍼지는 스커트를 입고 야외에서 거울 셀카를 찍고 있다. 한 손으로 휴대전화를 들고 얼굴 옆에는 브이 포즈를 취했다.또 다른 사진에서 김유정은 머리를 뒤로 정돈한 채 의자에 앉아 메이크업을 받고 있다. 한 손이 뒤쪽 머리카락을 정리하는 동안 다른 손은 퍼프로 입가를 가볍게 두드리고 있으며 짙은 브라운 컬러의 포근한 질감이 돋보이는 상의를 입은 모습이 얼굴 가까이 포착됐다.마지막 사진에서 김유정은 볼륨감 있게 말아 올린 짧은 머리 앞부분을 여러 개의 헤어 클립으로 고정한 채 거울을 바라보고 있다. 그레이 브라운 컬러의 반소매 상의를 입고 휴대전화로 거울 셀카를 남겼으며 한쪽으로 자연스럽게 굴곡진 헤어라인과 차분하게 카메라를 바라보는 모습이 가까이 담겼다.이를 본 팬들은 "유정님 너무 귀여우시구요 너무 멋지세요", "너무 이쁘다", "너무 귀엽고 예뻐", "사랑해요 김유정", "역시 밝은 모습이 제일 잘 어울려요", "넘모 아름다와" 등의 댓글을 달았다.한편 1999년생인 김유정은 아역배우로 데뷔해 뛰어난 연기력을 입증했다. 김유정은 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'에 출연해 박진영과 호흡을 맞춘다. '100일의 거짓말'은 경성 최고의 소매치기가 밀정이 돼 조선총독부 엘리트 통역관과 마주하면서 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. tvN 20주년 특별기획으로 제작돼 방영 전부터 기대를 모으고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr