배우 이주안이 '너 말고 다른 연애'에서 서강준을 압박하는 변호사로 등장해 갈등을 키웠다./사진제공=KBS2

배우 이주안이 '너 말고 다른 연애'에서 서강준을 압박하는 변호사로 등장해 갈등을 키웠다./사진제공=KBS2

배우 이주안이 '너 말고 다른 연애'에서 서강준을 압박하는 변호사로 등장해 갈등을 키웠다.지난 20일 방송된 KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 4회에서 이주안은 대형 로펌 재강의 변호사 한태승 역으로 출연했다.한태승은 주혁(곽시양 분) 및 클라이언트와 마주한 자리에서 상대의 의도를 파악하며 상황을 주도했다. 자신의 목적을 위해 송해나(송지우 분)를 몰아붙이는가 하면 이미도(안은진 분)의 남자친구 남궁호(서강준 분)의 존재까지 약점으로 이용했다.이미도와의 대립도 이어졌다. 육교 위에서 마주한 한태승은 "그쪽 남자친구 내일부터 회사에 얼굴 못 들고 다니는 건 물론이고 앞으로의 사회생활? 멀쩡히 못 할 겁니다. 왜냐? 내가 그렇게 만들 거니까"라고 압박했다. 분노한 이미도가 그의 멱살을 잡고 난간 쪽으로 밀어붙였지만 한태승은 동요하지 않았다. 두 사람의 갈등은 이후에도 계속됐다.한태승은 자기 집으로 이미도를 데려왔고 소파에서 잠든 그를 지켜봤다. 이미도가 잠에서 깨자 남궁호에게 걸려 온 전화 화면을 내밀며 다시 긴장감을 형성했다. 남궁호까지 두 사람의 관계에 얽히면서 향후 전개에 변수가 생겼다.이주안은 지난해 방송된 '폭군의 셰프'를 통해 인지도를 높였다. 그는 과거 간경화로 건강이 악화한 어머니에게 자기 간 70%를 이식했으며, 이에 따라 병역 면제 판정을 받은 것으로 알려졌다.'너 말고 다른 연애'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr