20기 정숙, 소두라고 자랑…허리는 꽉 묶어서 다리 길어 보이게

'나는 솔로' 20기 정숙이 가을 분위기가 물씬 풍기는 트렌치코트 패션을 선보였다.20기 정숙은 최근 자신의 SNS에 "가을은 트렌치코트의 계절. 목까지 올라오는 디자인으로 얼굴도 작아 보이는 매직. 가을밤 너무 좋다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 정숙은 도심을 배경으로 베이지 컬러의 트렌치코트를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. 허리 벨트를 조여 잘록한 라인을 강조했으며, 짧은 블랙 플리츠스커트와 브라운 컬러의 부츠를 매치해 가을 분위기를 살렸다.특히 목을 높게 감싸는 하이넥 디자인의 트렌치코트가 정숙의 작은 얼굴을 한층 돋보이게 했다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 정숙은 짧은 스커트로 늘씬한 각선미까지 드러내며 계절감 있는 스타일링을 완성했다.정숙은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 20기에 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr