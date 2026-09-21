'오디세이' 내한 기자간담회에 참석한 영화의 주역들. / 사진=텐아시아DB

영화 '오디세이'가 역대 외화 흥행 5위에 등극했다. / 사진제공=유니버설 픽쳐스

영화 '오디세이'(감독 크리스토퍼 놀란)가 국내 역대 외화 흥행 TOP5에 진입했다. 개봉 48일째에도 관객을 끌어모으며 '어벤져스: 인피니티 워'(어벤져스3)를 넘어섰다.21일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 이날 오전 11시 10분 기준 누적 관객 수 1124만62명을 기록했다. 이에 '어벤져스: 인피니티 워'(1123만3176명)를 제치고 국내 역대 외화 흥행 순위 5위에 올랐다.'오디세이'는 올해 최장기간 연속 전체 예매율 1위, 올해 최고 예매량 등의 기록을 세우며 장기 흥행을 이어왔다. 지난 6일에는 개봉 33일 만에 누적 관객 1000만 명을 돌파했다.천만 영화에 등극한 이후에도 관객 유입은 계속됐다. 앞서 '아바타: 물의 길'을 넘어 2020년대 국내 개봉 외화 가운데 최고 흥행 기록을 세운 데 이어, 이번에는 '어벤져스: 인피니티 워'까지 제치며 역대 외화 흥행 TOP5에 이름을 올렸다.개봉 7주 차에도 흥행을 이어가고 있는 '오디세이'가 최종적으로 어느 정도의 관객을 동원할지 관심이 쏠린다.'오디세이'는 현재 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr