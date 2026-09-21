21일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 영화 '부활남: 더 레드'(감독 백종열)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

21일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 영화 '부활남: 더 레드'(감독 백종열)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 구교환이 꾸준한 작품 활동을 하는 것에 대해 언급했다.21일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 영화 '부활남: 더 레드'(감독 백종열)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 '석환'(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 영화다.구교환은 극 중 평범한 취준생에서 뜻밖의 부활 능력을 깨닫게 되는 석환 역을 맡았다.'만약에 우리'를 시작으로 올해 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다', '군체', '부활남: 더 레드', 연말 개봉 예정인 '폭설'까지 총 5편의 작품을 연이어 선보이며 '열일' 중인 구교환은 오히려 자신이 유독 바빠 보이는 이유를 모르겠다며 웃었다.구교환은 "제 직업이 배우인데 연기할 수 있는 기회가 있는데 하지 않을 수는 없지 않나. 재미있게 작품을 만들어가고 있을 뿐"이라며 "자세히 보면 다들 하는 만큼 하고 있는데 제가 하는 건 유독 티가 나는 것 같다. 부모님께 감사드린다. 왜 이렇게 티가 많이 나는지 모르겠다"고 너스레를 떨었다. 이어 "주변을 보면 저보다 많이 하는 배우들도 많다. 그런데 저한테는 '아프지 않냐', '힘들지 않냐'고 물어보신다"며 "배우로서 작품을 할 기회가 생기면 스탠다드한 양을 해치우고 있다고 생각한다"고 말했다.무대인사 역시 마찬가지다. 구교환은 "'탈주' 때도, '군체' 때도 그만큼 했다. 저는 원래 무대인사를 그렇게 해왔다. 30일 연속으로 한 적도 있다"며 "'꿈의 제인' 때부터 이어온 오랜 전통이다. 영화가 개봉하면 관객들과 일정이 맞는 한 만나는 것"이라고 설명했다.구교환에게 무대인사는 단순한 홍보 일정이 아니었다. 그는 "극장에 가는 것도 영화가 완성되는 과정 중 하나라고 생각한다. 프로모션이 아니라 프로덕션이다. 아직 영화를 찍고 있는 것"이라며 "개봉하면 영화에 대한 이야기와 여러 현상이 나타나지 않나. 그것까지 영화가 만들어지는 과정이라고 생각한다. IPTV로 넘어가기 전까지는 영화가 계속 완성되고 있는 것"이라고 밝혔다.'부활남: 더 레드'는 오는 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr