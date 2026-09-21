다이어트에 성공한 래퍼 자이언트 핑크가 갸름한 턱선을 보이고 있는 모습. / 사진=자이언트 핑크 SNS

사진=자이언트 핑크 SNS

래퍼 자이언트 핑크(본명 박윤하)가 다이어트에 성공한 근황을 전했다.자이언트 핑크는 지난 20일 자신의 인스타그램에 "진짜 이 정도면 체지방만 다 빠진 거 아닌가예🫠🫠"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 자이언트 핑크가 다이어트 전후 체격을 직접 비교한 모습. 특히 그는 골격근량은 0.3kg 줄어든 반면 체지방률은 7.9kg이 빠져나가 눈길을 끌었다.이같은 수치를 공유하며 자이언트 핑크는 "거의 운동 없이 빼다 보니까 근력이 다 빠진 거 아닌가 싶었는데 결과 보고 기뻤다"며 "앞으로는 운동이랑 식단 같이 챙기면서 더 건강하게 관리하겠다"고 전했다.한편 1991년생으로 올해 만 35세인 자이언트 핑크는 다수의 랩 서바이벌 프로그램인 '쇼미더머니4', '쇼미더머니5', '언프리티 랩스타3', '쇼미더머니6'에 출연하며 랩 실력을 뽐냈었다. 2020년 요식업 종사자와 결혼해 2022년 아들을 슬하에 두고 현재 육아에 집중하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr