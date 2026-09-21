사진 = 강예원 인스타그램

배우 강예원이 거울 셀카로 자연스러운 근황을 공개했다.강예원은 최근 자신의 인스타그램에 "카톨릭 젬마지만 약은 약사에게, 귀묘한 이야기는 무속인에게 귀묘하면서도 오싹한 이야기를 들어보러 다녀왔어요"라며 "저도 모르게 쏙 빠져서 모니터 했다는😆신빨토크쇼 귀묘한이야기2"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강예원은 블랙 의자에 다리를 꼰 채 앉아 휴대전화로 거울 셀카를 찍고 있다. 앞머리를 가지런히 내리고 긴 머리는 뒤로 묶었으며, 카메라 화면을 바라보며 입가에 옅은 미소를 띤 모습이 담겼다.크림색 니트 카디건에 와이드한 데님 팬츠를 매치해 깔끔하게 연출했고 카디건의 볼륨감 있는 어깨와 골드 컬러 버튼이 상체에 포인트를 더했다. 발끝에는 굽이 높은 브라운 컬러의 오픈토 슈즈를 신었으며 레드 컬러 휴대전화 케이스와 캐릭터 장식도 거울 속에 선명하게 포착됐다. 특히나 길다란 강예원의 기럭지가 눈길을 끈다.한편 강예원은 1979년생으로 올해 48세다. 2001년 SBS 드라마 '허니허니'로 데뷔해 올해 25주년을 맞았다. 최근 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 "눈 성형만 7번 했다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr