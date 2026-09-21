한다감이 차 선물을 인증했다./사진=SNS

배우 한다감이 출산을 앞두고 차 선물을 자랑했다.한다감은 21일 자신의 SNS에 "이제 정말 출산이 얼마 남지 않았는데 또 한 번 좋은 추억을 선물해 주셨다"며 여러 장의 사진과 글을 올렸다.공개된 사진 속 한다감은 B사의 고성능 대형 플래그십 SUV 모델 옆에서 환한 미소를 지으며 포즈를 취하고 있다. 화이트 셔츠에 데님 팬츠를 매치한 그는 차 옆에서 환하게 미소 짓고 있다.그는 "이제 정말 출산이 얼마 남지 않았는데, 또 한번 좋은 추억을 선물해 주셨다.'찰떡이'와의 만남을 축하해 주시면서 제 이미지와 너무 맞는다며 골라주셨다"며 "트렁크에도 물건이 많이 들어가고 유모차랑 카시트도 팍팍 실린다고 해서 고르셨다고 한다"고 설명했다. 이어 "찰떡이와 안전운행 하겠다"며 고마움을 표했다.한다감이 소개한 모델은 출고가 기준 약 2억 2000만 원대에 달하는 초고성능 플러그인 하이브리드 SUV다.앞서 한다감은 여러 예능 프로그램을 통해 1000평 규모의 웅장한 한옥 친정집과 탁 트인 통창 한강뷰 2층집을 차례로 공개하며 화제를 모은 바 있다. 최근에는 47세 최고령 임산부 타이틀로 주목받고 있는 가운데, 출산을 앞두고 고가 수입차 자랑까지 나선 모양새다.한편 한다감은 2020년 1세 연상의 사업가와 결혼했다. 올 가을 출산을 앞두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr