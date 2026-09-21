정성일, 박지현이 부산국제영화제에 참석한다. / 사진=텐아시아DB

'자필'이 부산국제영화제에서 상영된다. / 사진제공=블루파이어스튜디오

영화 '자필'(감독 홍성민)의 정성일, 박지현이 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫을 발는다. 부산국제영화제에서 월드 프리미어로 처음 공개되는 가운데, 두 차례 예정된 GV 상영 회차가 전석 매진되며 관객들의 관심을 모으고 있다.'자필'은 제31회 부산국제영화제 '한국영화의 오늘 - 파노라마' 섹션에 공식 초청됐다. 정성일과 박지현, 홍성민 감독은 오는 10월 6일 열리는 개막식 레드카펫에 참석한다.'자필'은 청문회를 앞둔 법무부 장관 후보 석규가 1997년 마지막 사형수 순화가 보낸 편지를 뒤늦게 발견하고, 자신이 외면했던 진실을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 송경원 평론가는 '자필'에 대해 "순화의 억울한 과거와 검사 석규가 마주한 양심의 현재가 교차하는 순간 관객은 쉽게 잊거나 흘려보낸 가치들을 되새길 기회를 얻는다"라며 "과거를 되돌릴 수는 없지만 부끄러워할 수는 있음을 눈물과 함께 전달하는 영화"라고 평했다.'자필'은 부산국제영화제를 통해 월드 프리미어로 공개된다. 10월 6일 개막식 레드카펫을 시작으로 7일과 8일 롯데시네마 센텀시티 4관에서 GV를 진행한다. 8일 오후에는 영화의전당 루프씨어터에서 야외 무대인사를 열고 관객들과 만난다.상영작 예매가 시작된 가운데 두 차례 GV 상영 회차는 모두 전석 매진됐다. 정성일과 박지현, 홍성민 감독은 GV와 야외 무대인사를 통해 작품에 관한 이야기를 직접 전할 예정이다.'자필'은 부산국제영화제에서 첫선을 보인 뒤 국내 개봉할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr