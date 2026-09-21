사진 = 박보검 인스타그램

사진 = 박보검 인스타그램

사진 = 박보검 인스타그램

사진 = 박보검 인스타그램

배우 박보검이 다양한 슈트 스타일과 밝은 미소가 담긴 사진을 공개했다.박보검은 최근 자신의 인스타그램에 "매일의 기운에 정관장 행운을 더하다🐰♥️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박보검은 강렬한 빨간색 배경 앞에서 하늘색 셔츠와 짙은 색 넥타이를 착용한 채 한쪽 무릎을 굽혀 앉아 있다. 얇은 테의 안경을 쓴 박보검은 투명한 액체가 담긴 플라스크를 한 손으로 들어 올리고 옆을 바라봤으며 단정하게 넘긴 검은 머리와 셔츠 차림이 또렷하게 드러난다.이어진 사진에서 박보검은 붉은 조명이 가득한 공간에 서서 양손을 바지 주머니에 넣고 정면을 바라보고 있다. 하늘색 셔츠 위에 붉은색 재킷과 같은 색상의 팬츠를 맞춰 입었으며, 앞머리를 자연스럽게 내린 헤어스타일까지 붉은 배경과 함께 한 화면에 담겼다.또 다른 사진에서 박보검은 하늘색 셔츠와 짙은 색 넥타이에 화이트 재킷을 입고 서류가 끼워진 보드를 들고 있다. 카메라를 똑바로 바라보는 얼굴과 깔끔하게 정돈된 헤어스타일이 가까이 담겼다.마지막 사진에서 박보검은 데님 셔츠 위에 빨간색 브이넥 니트를 입고 줄무늬 넥타이를 매치한 채 직접 셀카를 남겼다. 카메라를 향해 환하게 웃으며 손가락으로 브이 포즈를 취했고 앞머리를 자연스럽게 내린 모습이 앞선 사진들과는 또 다른 스타일을 보여준다.이를 본 팬들은 "보검 씨 너무 멋져요", "늘 응원합니다", "박보검 너무 멋지다", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "박보검이 힘이다" 등의 댓글을 달았다.한편 1993년생인 박보검은 33세다. 박보검은 지난 2016년 '구르미 그린 달빛'에 출연한 바 있다. '구르미 그린 달빛'은 방영 10주년을 맞아 2부작 특집 예능으로 시청자와 만났다. KBS2 '구르미 다시 그린 달빛'에는 박보검과 김유정을 비롯해 진영, 채수빈, 곽동연이 완전체로 출연해 1박 2일 여행을 떠났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr