코미디언 양기웅이 1살 연상의 패션 크리에이터 박채연과 내년 1월 결혼한다./사진=양기웅 SNS

코미디언 양기웅이 1살 연상의 패션 크리에이터 박채연과 내년 1월 결혼한다./사진=양기웅 SNS

코미디언 양기웅이 1살 연상의 패션 크리에이터 박채연과 내년 1월 결혼한다.21일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에는 코미디언 안윤상과 양기웅이 게스트로 출연했다. 박명수는 1990년생인 양기웅이 내년 결혼을 준비하고 있다며 축하를 건넸다. 예비 신부에 대해서는 한국무용을 전공한 1살 연상의 패션 크리에이터라고 소개했다.박명수는 "너무 축하한다. 성대모사로 마음을 샀나"라고 물었다. 양기웅은 "저희 집안 가업이 노래방이다. 노래방을 크게 운영하는데 거기서 전 항상, 20년 동안 갈고닦은 노래와 실력, 개인기로 약간의 호감을 샀다"고 답했다. 이어 "거기서 999분 넣고 계속 연습했다"며 당시 예비 신부의 마음을 사로잡았던 노래와 개인기를 직접 선보였다.박명수는 결혼식 참석 의사도 밝혔다. 그는 "제가 전화번호 드릴 테니 결혼식 때 연락 달라. 제가 축의금이라도 하겠다. 아니면 참석하겠다"며 "이것도 인연이고 후배니까"라고 말했다.양기웅은 동료 코미디언 홍성현의 소개로 만난 패션 크리에이터 박채연과 교제 끝에 결혼을 약속한 것으로 알려졌다. 두 사람은 오는 2027년 1월 17일 결혼식을 올리며 사회는 코미디언 김성원이 맡을 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr