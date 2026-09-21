[사진출처: 킹콩 by 스타쉽]

김범이 데뷔 20주년을 맞이해 팬미팅 투어를 개최한다.21일, 소속사 측은 “김범이 데뷔 20주년 팬미팅 투어 ‘PAGE∞(페이지 인피니티)’를 개최한다. 내달 24일 인도네시아 자카르타를 시작으로 다양한 도시들로 글로벌 팬들을 만나러 갈 김범에게 많은 기대와 응원 부탁드린다”라고 밝혔다.김범 데뷔 20주년 팬미팅 투어 ‘PAGE∞’는 지난 20년 동안 팬들과 함께 써 내려간 페이지에 대한 고마움은 물론, 앞으로 무한히 이어나갈 다음 페이지에 대한 기대감을 더한다. 더불어 앞서 공개된 이미지에서는 내용물이 가려진 포장지 위 팬미팅의 의미를 담아낸 ‘20P+U=21P∞’ 수식을 통해 궁금증을 한껏 끌어올리기도.투어 소식과 함께 공개된 포스터 속 김범은 책을 든 채 애정 가득한 눈빛을 빛내고 있다. 특히 한 페이지를 펼치고 있는 그의 모습은 팬미팅에서 새롭게 써 내려갈 이야기에 대한 기대감을 고조시킨다.앞서 그는 tvN ‘구미호뎐’, JTBC ‘로스쿨’, tvN ‘고스트 닥터’부터 최근 SBS ‘오늘도 매진했습니다’까지 매 작품 독보적인 캐릭터 소화력으로 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다. 또한 데뷔 20주년을 기념하여 지금까지의 필모그래피를 담은 시즌 그리팅을 출시, 팬들에게 특별한 선물을 선사했다. 이에 이번 팬미팅을 통해 김범이 보여줄 다채로운 면모에 관심이 집중된다.한편, 김범의 데뷔 20주년 팬미팅 투어 ‘PAGE∞’는 내달 24일 자카르타를 시작으로, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 서울에서 진행될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr