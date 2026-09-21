전도연이 '가능한 사랑'의 촬영 현장을 언급했다. / 사진=텐아시아DB

영화 '가능한 사랑'을 연출한 이창동 감독이 자신의 달라진 점을 언급했다.21일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '가능한 사랑'의 언론시사회가 열렸다. 이창동 감독과 배우 설경구, 조인성, 조여정이 참석했다. 전도연은 해외 일정으로 인해 모니터를 통해 간담회에 등장했다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부의 이야기를 그린다. 다큐멘터리 제작을 위해 만난 두 부부는 숨은 욕망을 마주한다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다.이창동 감독은 현장에서 오케이를 잘 외치지 않는 감독으로 알려져 있다. 이 감독은 "내가 가진 답을 배우에게 요구해서 배우가 내가 생각하는 목표에 도달했을 때 오케이라고 해서는 안 된다고 생각했다"고 털어놨다. 그는 "오케이라는 말을 잘 안 하고 '괜찮네' 이렇게 넘어갔는데 그게 배우들한테는 스트레스가 될 수 있을 거라는 생각을 했다"고 말했다. 이후 영화 현장에서는 오케이를 외치기 시작했다고.전도연은 "'밀양' 때 감독이라는 사람은 답을 가지고 있는 사람이라고 생각했는데 당시 감독님이 그런 답을 주지 않는다고 생각했다"고 밝혔다. 그는 "그땐 결혼도 안 하고 아이도 없어서 역할에 대한 의심이 컸다. 그래서 '밀양' 작업이 힘들다고 생각했다"고 고백했다. 그러면서도 이번 작품에서는 오케이를 시원하게 하셨다"며 "이번 작업도 쉽지 않을 거라는 생각 가지고 작업 임했는데 정말 편하고 힐링 될 정도의 현장이어서 놀랐다"고 설명했다.'가능한 사랑'은 일부 극장에서 오는 23일 개봉하며, 넷플릭스를 통해 11월 6일 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr