전도연이 '가능한 사랑' 언론시사회에 화상으로 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 전도연이 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동) 언론시사회 간담회에 온라인으로 참석했다.21일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)의 언론시사회가 열렸다. 이창동 감독과 배우 설경구, 조인성, 조여정이 참석했다. 전도연은 해외 일정으로 인해 모니터를 통해 간담회에 등장했다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부의 이야기를 그린다. 다큐멘터리 제작을 위해 만난 두 부부는 숨은 욕망을 마주한다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다.전도연은 해외 일정으로 온라인으로 간담회에 참여했다. 현지에서 모니터를 통해 모습을 보인 전도연은 화면이 켜지자마자 배우들과 반갑게 인사했다. 그는 "나도 트로피 보고 싶다. 만져보고 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다.전도연은 해고 노동자 호석의 아내 미옥 역을 맡았다. 그는 역할에 대해 "계급과 돈으로부터 자기 가족과 자신의 가치를 지키려고 하는 인물"이라고 소개했다.'가능한 사랑'은 일부 극장에서 오는 23일 개봉하며, 넷플릭스를 통해 11월 6일 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr