시청자 쓴소리 터졌다…나영석 PD '우주떡집', 장사 태도 두고 갑론을박

최근 방송된 tvN 예능 '우주떡집' 8회에서는 이은지, 미미, 이영지, 안유진이 서울에서 영업하는 모습이 담겼다. 그룹 에스파 멤버 카리나는 일일 아르바이트생으로 합류해 힘을 보탰다.
영업이 시작되자 주문과 서빙 과정에서 혼선이 잇따랐다. 출연진은 추가 주문을 확인하지 못해 음식을 누락했고, 다른 테이블에 메뉴를 잘못 전달하기도 했다. 조리 순서를 착각해 음식을 다시 만드는 상황까지 벌어지면서 운영 방식과 대응 태도가 논란의 중심에 섰다. 일부 누리꾼은 "실제 돈을 받고 장사하는 건데 너무 성의가 없다", "실수해 놓고 말투가 장난스럽다", "장사 예능은 함부로 하는 게 아니다" 등의 반응을 보였다. 반면 다른 시청자들은 "예능은 예능으로 보자", "출연진을 욕할 필요는 없는 것 같다", "예능인 만큼 장사뿐 아니라 웃음도 중요하다" 등 출연진을 옹호하는 의견을 남겼다.
비판은 영업 장소를 서울로 바꾼 제작진에게도 향했다. 출연진에게 달라진 환경에 적응할 시간을 충분히 주지 못했다는 지적이다. 실제로 고흥에서는 멤버들이 손님을 호객하며 여유로운 영업으로 잔잔한 재미를 만들었지만, 서울은 영업 시작 전부터 온라인 예약 대기자가 3000명에 육박했다. 이에 누리꾼들은 "나영석 PD 감이 떨어졌다. 실패한 기획이다", "출연진 말고 제작진이 비판받아야 한다" 등의 반응을 보였다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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