심수봉이 김다현을 공개 저격했다./사진=텐아시아DB

가수 심수봉(71)이 축제 무대에서 후배 가수 김다현(17)을 공개적으로 저격했다.심수봉은 지난 20일 전라북도 진안군에서 열린 '제10회 진안고원 트로트페스티벌' 무대에 올랐다. 이날 공연은 김다현의 무대 직후 심수봉의 순서로 이어졌다.자신의 히트곡 두 곡을 부른 심수봉은 마이크를 잡고 앞 순서였던 김다현을 돌연 언급했다. 심수봉은 김다현을 "앞에 노래 부른 여자"라고 칭하며 "지금 내 머리를 어지럽게 만들었다. 혹시 그 매니저가 와 있냐. 젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨인 것 같다"고 말했다.이어 그는 "내 앞에 저 선수는 앞으로 내보내지 말아달라. 나 지금 어지러워서 쓰러지게 생겼다"며 "노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니다. 인생 경험도 해보고 고생도 해보고 찾아오신 분들을 위로해 주는 음악은 그렇게 쉬운 게 아니다. 너무 힘들어서 할 수 없이 여러분께 고백한다. "고 덧붙였다.심수봉이 구체적으로 김다현의 가창이나 태도 중 어떤 부분을 지적했는지는 명확히 확인되지 않는다. 그러나 원로 가수가 손녀뻘인 17세 후배 가수를 대중이 모인 축제 무대 위에서 공개적으로 저격한 것에 누리꾼들은 "조언이나 훈계는 무대 뒤에서 사적으로 해야 했다", "공개적인 자리에서 10대 후배에게 망신을 주는 것은 어른답지 못한 처사"라고 지적했다.김다현은 김봉곤 훈장의 딸로, MBN '보이스트롯' 준우승, TV조선 '미스트롯2' 3위, MBN '현역가왕' 3위 등을 차지하며 가창력을 인정받은 트로트 가수다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr