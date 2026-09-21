박보검이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 박보검과 진영이 '구르미 그린 달빛' 방영 10주년을 맞아 함께 음원을 발표한다.박보검과 진영이 가창한 '안갯길' 리메이크 음원은 오는 23일 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이번 음원은 2016년 방송된 KBS2 드라마 '구르미 그린 달빛'의 방영 10주년을 기념해 기획됐다.'안갯길'은 '구르미 그린 달빛' OST로, 진영이 직접 작사와 작곡에 참여한 곡이다. 이번 리메이크에는 원곡을 만든 진영과 작품에서 주연을 맡았던 박보검이 함께 가창에 참여했다.음원 수익금은 기부될 예정이다. 두 사람은 리메이크 음원을 통해 얻는 수익을 기부하며 10주년 프로젝트의 의미를 더한다.박보검과 진영이 함께한 '안갯길' 리메이크 음원은 23일 오후 6시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr