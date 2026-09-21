'결혼지옥'이 2주간 결방한다./사진제공=MBC

'오은영 리포트 - 결혼 지옥'이 아시안게임 중계 여파로 2주 연속 결방한다.MBC 예능 '오은영 리포트 - 결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 측은 공식 홈페이지에 "9월 21일과 28일 방송은 '제20회 아이치·나고야 아시안게임' 편성으로 인해 결방된다"고 밝혔다.제작진은 "시청에 착오 없으시기 바라며, 시청자 여러분의 많은 이해 부탁드린다"고 전했다.MBC 편성표에 따르면 MBC는 이날 오전부터 오후까지 2026 아이치 나고야 아시안게임 경기를 생중계한다. 이후 오후 9시 30분에 'MBC 뉴스데스크'가 방송되며, 10시 30분에 '심야괴담회6'이 편성됐다.'결혼 지옥'은 정신건강의학과 전문의 오은영 박사가 부부들의 일상을 관찰하고 관계 회복을 위한 솔루션을 제시하는 프로그램이다. 매회 위기에 놓인 부부들의 갈등을 조명하며 높은 화제성을 이어가고 있다.'오은영 리포트 - 결혼 지옥'은 매주 월요일 오후 9시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr