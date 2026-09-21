KBS 공채 개그맨이 현행범으로 체포된 것으로 알려졌다. / 사진=AI 생성 이미지

KBS 공채 출신 개그맨 김 모 씨가 술에 취해 대리운전 기사를 폭행한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.21일 MBN 단독 보도에 따르면 서울 서초경찰서는 전날 오전 1시쯤 김 씨를 운전자 폭행 혐의로 불구속 입건했다. 김 씨는 과거 KBS2 '개그콘서트'에서 활동한 것으로 전해졌다.보도에 따르면 김 씨는 서울 강남구 압구정동의 한 주점에서 술을 마신 뒤 귀가하기 위해 대리운전 기사 A씨를 불렀다. 이후 경부고속도로를 달리던 차량 안에서 A씨의 목을 잡고 흔드는 등 폭행한 혐의를 받는다.신고를 받고 출동한 경찰은 고속도로 인근 주유소 앞에서 김 씨를 현행범으로 체포했다. 경찰은 김 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.보도 이후 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 김 씨의 정체를 둘러싼 추측이 이어지고 있다. 특히 KBS 대표 코미디 프로그램인 '개그콘서트'에 출연했다는 사실이 알려지면서 파장도 커지는 모습이다. 일부에서는 역대 출연진을 중심으로 특정인의 실명까지 거론하고 있지만 현재까지 김 씨의 이름, 나이 등 구체적인 신상은 확인된 바 없다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr