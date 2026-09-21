배우 주진모의 아내가 한강뷰 식사를 인증하고 있다. / 사진=민혜연 SNS

배우 주진모의 아내이자 가정의학과 전문의 민혜연이 남다른 가을 일상을 공유했다.민혜연은 지난 20일 자신의 인스타그램에 "한우 구워 먹기"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 민혜연이 자신의 집으로 보이는 공간에서 야외 식사를 즐기고 있는 모습. 특히 한강뷰가 훤히 보여 눈길을 끌었다.민혜연은 "한 달만 허락된 날씨"라며 "가을 모기 진짜"라고 보기와는 다르게 고충이 있는 테라스 생활을 언급했다.한편 민혜연은 11세 연상의 배우 주진모와 2019년 결혼했다. 그는 서울대학교 의과대학을 졸업했으며 가정의학과 전문의를 취득하고 현재 서울 강남구 청담동에서 개인 병원을 운영하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr