배우 김수현과 공유가 각 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

김수현 주연의 '눈물의 여왕'부터 공유가 출연한 '도깨비'까지 국내외에서 사랑받은 K드라마 40여 편이 한자리에 모인다./사진제공=스튜디오드래곤

김수현 주연의 '눈물의 여왕'부터 공유가 출연한 '도깨비'까지 국내외에서 사랑받은 K드라마 40여 편이 한자리에 모인다.스튜디오드래곤은 지난 18일부터 오는 11월 19일까지 서울 청계천 하이커 그라운드에서 한국관광공사와 함께 'K-DRAMA EXHIBITION: Scenes to Destinations'(이하 'K-드라마 체험 전시')를 개최한다고 21일 밝혔다. 관람 시간은 오전 10시부터 오후 8시까지다.이번 전시에는 김수현이 주연을 맡아 국내외에서 인기를 끈 '눈물의 여왕'과 공유의 대표작으로 꼽히는 '도깨비'를 비롯해 '미스터 션샤인', '호텔 델루나', '사랑의 불시착', '여신강림', '빈센조', '갯마을 차차차', '유미의 세포들', '우리들의 블루스', '폭군의 셰프' 등 40여 편이 포함됐다. 각 작품의 명대사와 주요 장면, OST, 소품, 촬영지 등을 한 공간에서 살펴볼 수 있다.이번 행사는 지난 6월 스튜디오드래곤과 한국관광공사가 K드라마를 활용한 지역 관광 활성화를 위해 체결한 업무협약(MOU)의 첫 후속 프로젝트다. 개별 작품을 홍보하기 위한 오프라인 행사가 아닌 여러 K드라마를 한 공간에 모았다는 점에서 차이가 있다. 해외 관람객을 고려해 주요 전시물과 안내 문구에는 영어 설명도 병기했다.공간은 대사(SCRIPT), 장면(SCENE), 음악(SOUND), 소품(PROP), 촬영지(LOCATION) 등 총 5개 구역으로 구성된다.입구에는 '호텔 델루나'의 리셉션을 재현했다. 이어지는 대사 존에서는 작품 속 명대사를 확인하고 마음에 드는 문구를 수집할 수 있다. 장면 존에서는 여러 작품의 주요 장면을 감상하고 다시 보고 싶은 순간을 선택하는 방식으로 꾸몄다.음악 존에서는 테마별로 구성된 OST 플레이리스트를 들을 수 있으며, 소품 존에는 실제 촬영에 사용된 물품이 전시된다. 마지막 촬영지 존에서는 앞선 공간에서 선택한 취향을 바탕으로 관람객에게 맞는 여행 코스를 추천한다. 작품에 등장한 촬영지를 직접 방문할 수 있는 관광 상품 정보도 제공한다.스튜디오드래곤 관계자는 "올해로 창립 10주년을 맞아 스튜디오드래곤이 보유한 300여 편의 IP 가운데 국내외 시청자들에게 '인생 드라마'로 사랑받아온 다양한 작품의 명장면과 음악, 소품 등을 한자리에서 직접 경험할 수 있도록 이번 전시를 마련했다"며 "작품을 직접 체험하며 각자의 '인생 드라마'를 새롭게 발견하는 특별한 기회가 되었으면 하는 바람"이라고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr