효연이 '계약결혼' MC로 나서는 소감을 밝혔다./사진제공=MBC에브리원·KBS Joy

이하 효연 일문일답 전문

‘계약결혼’ MC로 나서는 효연이 데뷔 후 처음으로 부부 리얼 관찰 프로그램을 맡게 된 소감을 밝혔다.오는 9월 28일 오후 10시 30분 첫 방송되는 MBC에브리원·KBS Joy ‘계약결혼’은 결혼을 간절히 원하는 남녀가 계약을 통해 부부의 관계를 미리 경험하는 시뮬레이션 관찰 리얼리티다. 남규홍 PD와 ‘나는 솔로’ 총연출 중인 나상원 PD, 백정훈 PD가 주축으로 제작됐다.다수의 예능 프로그램에서 ‘노필터 팩폭녀’로 화제를 모았던 효연은 ‘계약결혼’에서 미혼 여성들의 눈높이에 맞춰 커플들의 상황을 분석하는 ‘결혼참견단’으로 활약을 예고하고 있다.제작진은 “효연은 미혼 여성의 시선에서 출연자들의 말과 행동을 예리하게 짚으면서 솔직한 리액션을 터트려 활력을 더했다”라며 “때로는 깊이 공감하고, 때로는 거침없는 팩폭을 날리는 효연의 활약을 기대해 달라”라고 전했다.평소에도 ‘나는 솔로’ 같은 연애 프로를 즐겨봐서, ‘계약결혼’의 MC로 함께 할 수 있게 된 것이 너무 설레고 기쁘다.처음 기획을 들었을 때 ‘연애를 생략하고 바로 결혼부터 한다’라는 설정이 신선했다. 특히 처음 만난 두 사람이 부부가 된 상태에서 서로를 알아가는 과정을 MC로서 처음부터 지켜보고 응원할 수 있다는 점에서 출연을 결심했다. 멤버들에게 출연 소식은 비밀이었는데, 깜짝 놀랄 것 같다.영상에 몰입한 나머지 너무 솔직할 때가 많아서 아마 편집이 많이 될 것 같다. 어떤 남편(출연자)을 좋아하고 싫어하는지는 아마 방송을 보시면 바로 아실 거 같다.늘 차분한 사람을 좋아한다고 말하는데, ‘계약결혼’을 통해 그 생각이 더 확고해진 것 같다. 저는 결과도 결과지만, 과정도 중요하게 생각하는 사람이라 ‘계약결혼’은 어려울 거 같다.MC들의 솔직한 입담과 경력직 출연자들의 더 솔직하고 과감한 모습을 기대해 달라.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr