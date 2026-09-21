배우 김윤우가 프로필 사진을 공개했다. / 사진제공=WNY

배우 김윤우가 프로필 사진을 공개했다. / 사진제공=WNY

배우 김윤우가 프로필 사진을 공개했다. / 사진제공=WNY

배우 김윤우가 새 프로필을 통해 강렬한 카리스마부터 청량한 소년미까지 다채로운 매력을 선보였다. 작품마다 다른 얼굴을 보여온 그는 프로필에서도 눈빛과 표정만으로 분위기를 달리하며 폭넓은 이미지를 보여줬다.21일 소속사 WNY는 김윤우의 새로운 프로필 사진을 공개했다.사진 속 김윤우는 블랙 셔츠와 슈트를 각각 소화하며 차분하면서도 강렬한 분위기를 연출했다. 카메라를 정면으로 응시하는 절제된 표정과 깊은 눈빛이 눈길을 끈다. 미세한 시선과 표정의 변화만으로 컷마다 다른 분위기를 만들어냈다.또 다른 사진에서는 김윤우 특유의 소년미가 돋보인다. 데님 셔츠를 입은 김윤우는 맑고 부드러운 눈빛으로 앞선 사진과는 상반된 분위기를 보여줬다. 풋풋함과 차분함이 동시에 묻어나는 모습이다.김윤우는 블랙 스타일링에서는 묵직하고 강렬한 이미지를, 데님 스타일링에서는 한층 부드럽고 청량한 매력을 드러냈다. 스타일링뿐 아니라 눈빛과 표정을 달리하며 여러 이미지를 소화했다.김윤우는 MBC 드라마 '연인'에서 소리꾼 량음 역을 맡아 섬세한 감정 연기를 선보였으며, MBC 연기대상 남자 신인상을 수상했다. 이후 '비긴즈유스', '이로운 사기', '경성크리처' 등에 출연했으며 최근 종영한 ENA 드라마 '닥터섬보이'까지 활동을 이어왔다.작품마다 새로운 캐릭터에 도전해온 김윤우가 앞으로 어떤 작품과 모습으로 대중을 만날지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr