그룹 카라 멤버 한승연이 서강대학교 축제 현장을 찾았다. / 사진=한승연 SNS

그룹 카라 멤버 한승연이 서강대학교 축제 현장을 찾았다. / 사진=한승연 SNS

그룹 카라 한승연이 목 디스크 치료 중에도 대학 축제 무대에 올라 팬들의 걱정을 샀다.최근 각종 온라인 커뮤니티에는 지난 18일 서강대학교 축제 무대에 오른 카라 멤버들의 모습이 확산되고 있다.영상들 속에는 카라가 대표곡 '프리티 걸(Pretty Girl)'부터 '허니(Honey)', '루팡', '스텝(Step)', '미스터' 등을 연달아 선보였다. 그러나 댓글에는 멤버들을 향한 반가움보단 한승연의 건강을 우려하는 반응이 주를 이뤘다. 한승연이 다른 멤버들과 달리 목 움직임을 최소화하며 안무를 소화했기 때문이다.한승연은 목을 꼿꼿하게 세운 채 무대에 임했다. 일부 동작에서는 상체를 자유롭게 움직이지 못했으며, 표정도 다소 굳어 있었다. 이를 본 누리꾼들은 "보는 데 불편해요", "좀 쉬는 게 어떨까요", "아픈 사람을 왜 무대에 세우나요" 등의 반응을 보이고 있다.앞서 한승연은 지난달 팬미팅 당시에도 지금과 다를 바 없는 상태로 무대를 소화해 팬들의 걱정을 모은 바 있다.한편 한승연은 최근 목 디스크 증상이 심해져 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr