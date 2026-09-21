블랙핑크, 캣츠아이 / YG엔터테인먼트, HYBE x Geffen Records

그룹 방탄소년단(BTS)과 걸그룹 블랙핑크를 비롯한 K팝 팀들이 미국 대중음악 시상식 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV VMA) 추가 후보에 올랐다.지난 18일(현지시간) 시상식 공식 웹사이트에 공개된 추가 부문 명단에 따르면 방탄소년단, 블랙핑크, 코르티스, 캣츠아이가 '베스트 그룹' 후보로 나란히 선정됐다.올여름 인기를 끈 곡을 뽑는 '송 오브 서머' 부문에는 캣츠아이의 'HOOTIE FRUTTI'(후티 프루티)와 블랙핑크 제니가 호주 가수 테임 임팔라와 함께 작업한 'DRACULA'(드라큘라)가 후보로 이름을 올렸다.방탄소년단은 앞서 후보에 오른 '올해의 노래'와 '베스트 K팝'을 포함해 총 3개 부문에서 수상을 노린다. 팀은 2019년부터 2022년까지 해당 시상식 '베스트 그룹' 트로피를 4년 연속 거머쥔 바 있다.코르티스와 캣츠아이 역시 각각 3개 부문 후보로 호명됐다.한편, 올해 MTV VMA는 오는 27일 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 개최된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr