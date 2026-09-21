그룹 핑클 / 사진=텐아시아DB

그룹 핑클(Fin.K.L)이 약 21년 만에 완전체 활동을 준비한다.젬스톤이앤엠은 21일 "이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께 핑클의 완전체 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다.핑클이 팀 이름을 내걸고 본격적인 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 'Forever Fin.K.L' 이후 약 21년 만이다. 네 멤버는 2019년 JTBC '캠핑클럽'을 통해 다시 모여 데뷔 21주년 기념곡을 발표했지만, 당시 활동은 방송 프로젝트를 중심으로 이뤄졌다.이번에는 일회성 재결합이 아닌 핑클의 후속 활동을 염두에 두고 준비 중이다. 다만 신곡 발매나 공연 등 구체적인 활동 계획은 아직 공개되지 않았다. 젬스톤이앤엠이 멤버 및 관계사와 협업해 활동 기획과 운영을 맡는다.핑클은 1998년 데뷔해 'Blue Rain', '내 남자친구에게', '영원한 사랑', 'Now' 등의 곡을 발표했다. 이후 이효리는 솔로 가수와 방송인, 옥주현은 뮤지컬 배우로 활동했으며 이진과 성유리는 연기와 방송 활동을 이어왔다.젬스톤이앤엠 측은 "오랫동안 핑클을 기다려온 팬들과 새로운 순간들을 만들 수 있도록 다양한 활동을 순차적으로 선보이겠다"고 밝혔다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr